La explosión definitiva de Belén Esteban contra Sálvame tras hablarse de su hija

En el programa de Sálvame se emitieron imágenes que hicieron estallar la furia de Belén pidiendo que no la provocaran. “Siempre echando la culpa a la misma. No voy a hablar. No quiero hablar”, declaró la colaboradora.

Belén también reconoció que era culpa suya que su hija estuviera constantemente en el ojo del huracán: “vale que yo la he puesto en el disparadero muchas veces, y me arrepiento, pero que no me provoquen”.

A esta altura del programa el enfado de Belén era abismal y no había forma de pararlo, estalló contra el programa y salió de plato espetando: “¡Ya está bien! Que no es verdad. ¡Estoy hasta los huevos! ¡Hasta los huevos de las mentiras!