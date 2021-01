La entrevista más polémica de Kiko Rivera en el Deluxe en 14 titulares

La entrevista que ha dado Kiko Rivera en el Deluxe nos ha dejado grandes titulares que quedarán para la historia de la televisión y sobre todo en la hemeroteca para futuras entrevistas donde tengamos que recordar cómo hablaba el pequeño del alma de Isabel Pantoja:

“Yo no quiero que se solucione, ahora mismo no hay solución, quiero que me explique lo que ha pasado y luego ya veremos la si tiene solución”

“Yo estaba cegado, estaba enamorado de la figura materna”

“No sé qué tiene dentro que a veces mira por encima del hombro”

“Tienes 24 horas desde este momento para ponerte en contacto conmigo, si no es así voy a tener que tomar las medidas para rendirles y pedirles cuentas de todo lo que hayan hecho a mi nombre”

“No sé si tiene dinero fuera, algo tiene que tener esa mujer”

“Mi madre no se mueve por otra cosa que no sea dinero”

“El día que me caso mi madre me dice que si no cobra ella la exclusiva, ella no viene a la boda”

“Eres ridícula mamá, tú y tu hermano”

Y es que si hay algo que nos haya quedado claro es que esta relación entre madre e hijo nunca será igual que antes. No sabemos si llegarán a arreglar las diferencias que se han originado desde el 2 de agosto. Kiko Rivera tiene claro que no quiere solucionar nada con ella, solamente que le explique los préstamos que ha pedido en su nombre y a raíz de ahí, ya se vería si pudieran enterrar el hacha de guerra.

“Mantenido los que tienes tú al lado tuya, ¿yo qué te he pedido a ti? ¿te tengo que dar las gracias por pedirme?”

“Mi madre es un problema andante, tiene un problema de coco porque no asimila las cosas”

“Mi madre es una marioneta de mi tío Agustín”

“En el mejor de los casos la única relación que quiero tener con mi madre es: ‘toma mamá, tus nietas, adiós’”

“Yo ya no debo nada a hacienda, la que debe es mi madre y os lo está sacando a vosotras así que cuidado”

“Cuando mi abuela no esté, volveré a cantora”

De esta manera, estos son los titulares más llamativos que ha soltado Kiko Rivera por su boca en su entrevista más esperada en el Deluxe.

El hijo de Isabel Pantoja ha vuelto a tener a miles de espectadores frente la pantalla pendientes de su testimonio y de todas las novedades que ha desvelado en la guerra que tiene abierta con la cantante.