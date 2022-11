La entrevista a Albano hace llorar desconsoladamente Lydia Lozano

A media tarde, Terelu Campos y María Patiño anunciaban en directo que tenían que darle una malísima noticia a Lydia Lozano y que, para ello, tenían que salir a las instalaciones de Mediaset a por ella, ya que la colaboradora se encontraba ensayando para el ‘Mediafest’. Todos los compañeros de la periodista y el público la recibían fuera de plató y ella, que ya había escuchado previamente lo que se había dicho, rompía a llorar desconsoladamente sin saber todavía de qué se trataba.

Al igual que hicieron el día que anunciaron el documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, los colaboradores han ido de dos en dos a la sala vip para ver las imágenes de lo que se estaba hablando...pero nadie se imaginaba que se iba a tratar de la vuelta de Albano a televisión.

Tras ver la promo todos los colaboradores del programa, la emitían en directo. Albano se sentará mañana en el ‘Deluxe’... ¿para hablar de qué? Su nombre volvía a la actualidad cuando Patricia Donoso aseguraba hace unas semanas que había tenido una relación sexual con él, pero lo cierto es que su reaparición le afecta de lleno a Lydia.

“No voy a mentir, desde que Patricia dijo eso, cuando vi las declaraciones de que era una segunda Lydia, sabía que era posible que se presentase. Lo tengo muy claro, me da igual que me despidan, yo no me voy a sentar con Albano” eran las primeras palabras de Lydia al ver que su principal enemigo en esta profesión se volverá a sentar en un plató.

Lydia entonaba el ‘mea culpa’, pero dejaba claro que no va a estar en la entrevista porque la última vez que coincidió con él en un plató fue uno de los peores días de su vida: “Yo comprendo el daño que he hecho, pero no le voy a pedir más perdón, ni voy a hacer un circo, lo siento muchísimo, toda la vida he estado pensando si yo como periodista debería entrevistar a Albano, pero mañana no me voy a sentar con él por el rechazo que me hizo públicamente”.

Rota en lágrimas, Lydia se adelantaba a las consecuencias de esta decisión: “Me pueden echar, asumo el despido, pero no me voy a sentar con él, han sido años y años pidiendo perdón y él nombrándome en todos los titulares” y se marchaba del plató para entrenar su actuación en el ‘Mediafest’.