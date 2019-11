La enigmática opinión de Cayetano Martínez de Irujo sobre la reina Letizia

Cayetano Martínez de Irujo acudió como invitado este viernes al estreno del programa de Antena 3, “Arusitys Prime”. Allí habló de su familia, sobre sus memorias y también sobre la realidad política del país.

Una circunstancia que no sorprende, porque si se caracteriza por algo es por no morderse la lengua. Sin embargo, sí se calló cuando el presentador del programa, Alfonso Arús, le preguntó su opinión sobre la reina Letizia. “Eso no lo puedo contestar”, espetó Martínez de Irujo, que arrancó el “¡ojo, ojo, ojo!” de una de las colaboradoras del programa.