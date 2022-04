La enésima ruptura de Mar Flores con Elías Sacal

Parece mentira, pero Mar Flores y Laura Matamoros nunca habían coincidido en un evento público; hasta ahora, cuando tía y sobrina han amadrinado el 25º aniversario de ‘Arkocápsula Alcachofa’ de ‘Arkopharma’. Radiante con un dos piezas en color camel con el que presumió de su impresionante figura, la modelo confirmó, por sorpresa, su ruptura con Elías Sacal.

En declaraciones al programa ‘Corazón’ de TVE, Mar confesó que su relación de idas y venidas con el mexicano ha llegado a su fin y, además, explicó que habría sido ella quien tomó la decisión porque como afirma necesita a su lado un hombre que no le impida trabajar, realizarse y hacer su propia vida.

Una ruptura del todo inesperada, ya que a pesar que desde que comenzaron su relación en el año 2016 han sido incontables sus distanciamientos y reconciliaciones, pensábamos que en estos momentos atravesaban una de sus mejores etapas como pareja.

A pesar de que Mar confirmó su adiós a Elías Sacal ante las cámaras del programa presentado por Anne Igartiburu, ante nuestros micrófonos se mostró bastante más esquiva y, cuando le preguntamos por el mexicano, se fue por la tajante confesando que “me da hasta vergüenza hablar de mi vida personal porque ya a estas edades hablar de esas cosas”.

“La primera plana es complicada porque hay veces que coincide con la realidad y otras que es pura coincidencia. Es complicadísimo, hay que tener mucha fuerza para seguir estoicamente alegre, contenta y que no te influya, por eso no veo la tele la verdad porque vivo mejor sin ella” reconoce cuando le preguntamos cómo lleva el acaparar titulares constantemente por su vida privada.

“Estoy muy feliz, muy contenta. La vida es maravillosa conmigo. Tengo una familia estupenda, me va todo muy bien. No me quejo” ha señalado, revelando de donde saca tiempo para compaginar su faceta de madre de cinco hijos con la de empresaria exitosa: “Mi casa funciona cuando estoy y cuando no estoy, lo dejo todo organizado para su papá y para la familia. Mucha disciplina, mucha organización, producciones Mar Flores. Es la única manera en la que funciona la vida, cuando te organizas”.

Muy cómplice con Laura Matamoros durante todo el evento, la modelo nos ha contado que le ha “encantado” trabajar con su sobrina porque “prácticamente la he criado”. “Es como si fuera esa hija que nunca tuve” ha revelado, reconociendo que le da consejos “continuamente”, como hace con sus hijos. “Vengo de una familia numerosa y tenemos ese espíritu de unidad y familia” apunta con una sonrisa.