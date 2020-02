La emotiva carta de Gonzalo a Susana Molina tras su trágica ruptura en ‘La Isla de las Tentaciones’

Susana Molina y Gonzalo Montoya no se han reencontrado en ‘La Isla de las Tentaciones’ seis meses después. El sevillano ha evitado acudir al programa tras su sonada ruptura en el reality.

En lugar de eso, el exconcursante de Gran Hermano ha enviado una carta a su ex donde deja claro que la sigue amando: “En primer lugar quiero decir que nada me hubiera gustado más que estar ahí, feliz y alegre cómo he sido siempre. Pero Susana, tú me conoces muy bien y sabes que si no estoy allí es porque no me quedan fuerzas después de todo lo que ha pasado”.