La doble vida amorosa de Pablo Urdangarín, el sobrino de Felipe VI

Después de días de rumores acerca de la vida sentimental de Pablo Urdangarín, el portal ‘Vanitatis’ confirmaba este martes, con unas imágenes exclusivas, que el hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín tiene novia. Tal y como hace una semana reveló el programa ‘Socialité’, el jugador de balonmano ha sido pillado en actitud cariñosa con una desconocida joven a la que no dudó en besar y abrazar durante una jornada de compras en un centro comercial cercano a su domicilio en Barcelona.

Unas reveladoras fotografías sobre las que el sobrino del Rey Felipe VI se pronunciaba con timidez y una sonrisa ante los micrófonos de Europa Press, confirmando que está “muy contento” en todos los aspectos -incluido en el amoroso- pero que prefería no entrar en detalles de un tema que, como ha asegurado con educación y elegancia, “pertenece a mi privacidad”.

Unas cariñosas imágenes que hace pocos días Alexia Rivas, colaboradora de ‘Ya es mediodía’, afirmaba con contundencia que no existían, revelando que Pablo había negado a su entorno más cercano que mantuviese ninguna relación sentimental.

Tras este patinazo que la ha puesto en entredicho como periodista, la de Ponferrada ha reaparecido este miércoles en su programa y, ¡bombazo! ha destapado la cara oculta del hijo de la Infanta Cristina y el doble juego que habría estado llevando en el terreno amoroso.

Para nuestra sorpresa, Alexia ha desvelado que si negó la existencia de las fotografías que ha publicado ‘Vanitatis’ es porque una de las personas “de su círculo más íntimo, una de sus cinco mejores amigas” mantenía una “amistad entrañable” con Pablo desde hace varios meses.

Y esta chica, cuya identidad no ha revelado, se puso en contacto con el nieto del Rey Juan Carlos cuando comenzaron los rumores de que había sido pillado en actitud cariñosa con su novia para preguntarle por este tema. Y la reacción del jugador de balonmano no fue otra que reírse y negarle la existencia de dichas fotografías. “Parece mentira que no me conozcas” le habría dicho.

Cual fue la sorpresa de la amiga de Alexia cuando este martes se encontró con las imágenes de Pablo besando a otra chica. Dolida, más que porque sea una deslealtad -ya que ellos no tenían ningún grado de compromiso y no habían hablado de no poder verse con otras personas-, esta chica se siente traicionada por la mentira del deportista, ya que cuando le preguntó por este tema él le podía haber contado que se estaba viendo con alguien.

Una “amistad entrañable y especial” que seguía vigente hasta ayer, cuando la chica se puso en contacto con Pablo para preguntarle por qué le había mentido al asegurarle que era imposible que existiesen fotografías suyas besando a nadie.

Una llamada en la que la amiga de Alexia y el sobrino del Rey discutieron, ya que esta chica se siente “traicionada” y le recriminó por qué no le había dicho la verdad. ¿La explicación que Pablo le ha dado? Que no le mintió, ya que cuando le dijo que esas imágenes no existían -después de que lo contase ‘Socialité’- era verdad, ya que según él las que publica ‘Vanitatis’ fueron captadas este lunes; es decir, una semana después de que lo anunciase el programa de Mediaset.

Un culebrón sobre el que Pablo todavía no se ha pronunciado, aunque es innegable que le deja en una tesitura delicada porque sobrevuela la duda de si ha jugado a dos bandas con la amiga de Alexia y con la chica con la que ha sido pillado besándose en Barcelona. ¿Qué tendrá que decir al respecto?