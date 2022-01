La discreta relación del salmantino Álvaro Mel con otra actriz

Álvaro Mel y Ana Polvorosa también estuvieron ayer en los Premios Feroz 2022, uno de los grandes eventos cinematográficos que reunió a muchos rostros conocidos que desfilaron por la alfombra roja. Juntos, felices e ilusionados pudimos ver a la pareja posando y derrochando complicidad, eso sí... poco nos hablaron de su relación sentimental.

Ambos prefieren no contestar preguntas acerca de su relación de pareja: “estás ahí hilando de una forma ah, ¿ves? No me equivocaba. Estamos aquí presentando nuestra serie, te vuelvo a insistir, de verdad”. Ana Polvorosa asegura que se encuentra en un momento personal muy bueno: “sí, claro. Sí, sí...”.

Los actores han trabajado juntos en un rodaje y aseguran que se han llegado a conocer mucho mejor: “hombre, sí, claro. Cuando conoces a la persona te unen muchas cosas ya nos conocemos más...”. Ambos coinciden en que les encantaría hacer más proyectos juntos en el futuro: “hombre, a mí me encantaría”.

Álvaro Mel asegura que el verdadero premio en la profesión de ser actor es poder trabajar de lo que te apasiona: “es el hecho de poder trabajar y poder seguir dedicándote a lo que te gusta. Ese es el premio de verdad” y descarta convertirse en un chico Amenábar: “¿yo? No creo...”.

Tras toda la visibilidad que ha habido estos últimos meses sobre la salud mental, Ana Polvorosa nos confiesa haber ido a terapia en un pasado, pero ahora se encuentra mejor: “bueno, si lo necesitas, sí. Yo ahora mismo no, pero si he ido e iré si lo necesito...”.

Y como no podía ser de otra manera, Ana nos ha hablado de lo importante que fue para ella su etapa en ‘Aída’: “para mí ha significado muchísimo y lo sigue significando. Forma parte de mi vida, me llevo amigos que son familia y me llevo experiencia a todos los niveles, profesional y personalmente”.