La disciplina profesional de Tamara Falcó en la cocina

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva está dando mucho de qué hablar. Si hay algo que está claro es que será el enlace matrimonial de este 2023 y aunque muchos pensaban que los dos tortolitos no llegarían a darse el ‘Sí, quiero’, la reconciliación que tuvieron a finales del año pasado ha asentado las bases de este nuevo amor, haciendo que ambos tengan claro que quieren casarse por todo lo alto.

Europa Press ha hablado con Ramón Freixa, chef Internacional y amigo de Tamara, y nos ha confesado que ésta tiene capacidad suficiente para organizar el menú de su boda: “Tamara, que aparte de amiga es cocinera y le he cocinado, tiene criterio, sabe y tiene lo más importante que ha de tener un cocinero que es sensibilidad, corazón y hacerlo distinto. Tú puedes coger una receta, pero cada uno la puede interpretar de una manera distinta”.

Si hay algo que tiene claro es que “Tamara le pone esa pasión, ese corazón y ese empeño, sobre todo ese rigor. Realmente hay una parte de cocina que es rigor y academicismo. Nos puede parecer muy frívolo ganar un concurso, pero luego se ha formado en una de las mejores universidades de cocina, tiene esa parte académica y esto es muy importante” concluye el chef, por lo que no tiene duda de que la hija de la Preysler pueda organizar su propio banquete.

Por el momento la diseñadora no le ha comentado nada sobre el menú, pero este sí que le da una idea: “es una responsabilidad, pero la mayor que tengo es que yo me caso y me va a tocar hacer el menú. Yo haría un plato de ave y que se trinchase en mesa. Creo que las bodas han de volver a esa parte de espectáculo, de servicio y yo pensaría un plato que se pudiese trinchar en cada mesa. Algo que normalmente no comemos”.

Cuando le preguntamos por el prometido de Tamara, Ramón se muestra muy correcto: “es el futuro marido, a mí lo que mis amigos hagan... no me metáis en enredos. Es gourmet, es la pareja ideal. Siempre digo que viva el amor”. De esta manera, el chef se alegra por la decisión de la Marquesa de Griñón y le muestra todo su apoyo en este año que será de lo más especial.