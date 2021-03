La desgarradora confesión de Ana Obregón en su cumpleaños: el recuerdo a Aless Lequio

Más sincera que nunca, y sumida en un pozo de tristeza del que es incapaz de salir, las desgarradoras palabras de Ana confesando que lo único que le hace ilusión es “pensar que cada año que cumplo es un año menos para estar juntos otra vez” refleja el alcance de su pena y nos rompe el alma al descubrir que, aunque lo intenta, la bióloga sigue sin encontrar razones para seguir adelante ahora que Aless ya no está a su lado.

“Como es la vida...” ha comenzado Ana, publicando la felicitación pública de Aless el día que celebraba el 64 cumpleaños de su madre. “Este Post lo subiste el año antepasado el día de mi cumple. Después de un año de luchar contra el cáncer de una forma ejemplar todo parecía ir bien. Estabas tan contento de tener barba!!! Decías : -Mamá por lo menos seguimos aquí- Fue el cumpleaños más feliz de mi vida porque habías vuelto a nacer”, ha confesado, antes de desvelar que “el año pasado no lo celebrábamos, estábamos los dos solos en el hospital del que nunca saliste. No pudo ser. No seguimos aquí , ni tú ni yo”.