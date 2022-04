La contundente respuesta de Olga Moreno a Marta Riesco

Olga Moreno está de nuevo en el punto de mira después de que Marta Riesco asegurase este jueves en ‘El programa de Ana Rosa’ que la víctima no es la exmujer de Antonio David Flores sino ella por los ataques y críticas que ha sufrido desde que salió a la luz su historia de amor con el excolaborador.

Sin aclarar el por qué de sus declaraciones, la reportera se preguntaba por qué no se separa Olga del padre de Rocío Flores - “mi chico vive conmigo” apuntaba rabiosa defendiendo que es de ella de quién está enamorada - y dejaba entrever que Antonio David quiere firmar el divorcio pero es la sevillana quien se niega a romper formalmente su matrimonio.

Unas comentadísimas palabras que parece que le pasarán factura a Marta, ya que como han adelantado en ‘El programa de Ana Rosa’ este viernes, Olga vio el programa y se mostró “indignada” con las insinuaciones de la periodista. “Está bastante molesta. Literalmente echó humo cuando vio a Marta”, han desvelado en el espacio, asegurando que a la ganadora de ‘Supervivientes’ no le ha hecho ninguna gracia que se haya insinuado que no firma la separación de Antonio David por algún motivo oculto.

Ahora os ofrecemos las primeras imágenes de Olga tras las polémicas declaraciones de Riesco. Todavía convaleciente de la lipoescultura a la que se sometió el pasado lunes, la empresaria ha ido a una farmacia y, serie y visiblemente molesta, ha roto su silencio para dejar claro algo: “Mira, nunca he dicho nada, pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo que no te conozco de nada, solo voy a decir que yo nunca miento y que nunca he mentido”.

A buen entendedor... ¿pocas palabras bastan?