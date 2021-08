La comparación entre Omar Montes y ‘El Fary’ que ha avivado una polémica en redes

‘Lazos de Sangre’ es un espacio de La 1 de Televisión Española donde se repasa la vida y obra de muchas personalidades de España. En su última retransmisión, el programa presentado por Boris Izaguirre quiso recordar la figura de José Luis Cantero Rada, más conocido como ‘El Fary’. Y para comentar el recorrido del cantante madrileño llevaron como invitado al también artista Omar Montes.

En el transcurso del programa, la presencia de Omar Montes no dejó (como siempre) indiferente a nadie. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el de Carabanchel ya sea por su vestimenta o por las comparaciones que hacían de este con autor de ‘El toro guapo’. Con una de esas analogías estalló la polémica en twitter. Boris Izaguirre calificó a Montes como el ‘heredero de ‘El Fary’: “como artista, al ser de un barrio humilde, Pan Bendito, has triunfado. Aunque existan 30 años de separación entre tú y él, mucha gente de mi edad piensa que tú eres como un heredero de El Fary”, algo que no gustó nada a los seguidores de este, que llenaron las redes de publicaciones que criticaban este título que Izaguirre le pusó al reggaetonero.

Además, como se ha mencionado más arriba, las redes sociales también llenaron las plataformas con cientos de comentarios, más agradables, hablando sobre la vestimenta de Omar, que según ellos recordaba a un tenista de Wimbeldon.