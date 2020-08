La canción de Karina sobre las mascarillas que está arrasando en las redes sociales

Sin embargo, Karina deja lo mejor para el final: “Las mascarillas, ponte las mascarillas y guarda la distancia, nos van a encerrar. No, no, no, quiero, que no. Por favor, otra vez encerrados no”.

Ante una nueva amenaza de otro confinamiento, Karina alienta a sus seguidores a ser responsables y ponerse la mascarilla de la mejor manera que sabe: cantando.