La ‘bronca’ entre María Pombo y su padre por culpa de una manicura

María Pombo nos tiene completamente enamorados cada vez que cuelga en su perfil de Instagram un vídeo o una imagen de su hijo Martín, que nos tiene robado el corazón por completo porque lo cierto es que no se puede ser más precioso que él. La influencer y su marido, Pablo Castellano, están viviendo uno de sus mejores momentos personales y a veces nos regalan anécdotas por las redes sociales que nos hacen reírnos al máximo.

Hoy, María ha colgado en una publicación la manicura que se ha hecho en sus uñas y también el mensaje que le ha enviado su padre... Y es que parece ser que no le ha gustado nada el color ni la forma que le han dado a sus uñas... más bien porque no están pintadas al completo, solamente la parte final.

“Es que parece que se te han ido despintando, si te atreves ya, te atreves con la uña entera, eso de la puntita nada más no lo veo hija, no lo veo, mamá piensa lo mismo. Un besuco hija” han sido las palabras que le ha enviado por audio el padre de María Pombo a la influencer y lo cierto es que no nos puede parecer más mono.

Una anécdota más de María Pombo que comparte con todos sus seguidores, así como la rutina de su día a día. La influencer se ha convertido en un gran referente para muchos jóvenes y actualmente se encuentra grabando su participación en ‘El Desafío’... donde muy pronto la podremos ver.