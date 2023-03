La apasionada defensa de Alejandra Rubio a Anabel Pantoja

A principios de este año, Alejandra Rubio anunciaba emocionada en ‘Fiesta’ su ruptura sentimental con Carlos Agüera. La joven desvelaba que no había un motivo de peso, como puede ser una infidelidad o una traición y explicaba que entre ellos hay muchísimo amor, pero la relación no funcionaba. Tras esta noticia, la hija de Terelu está disfrutando de su soltería, pero ya nos ha confesado en muchas ocasiones que de momento no está abierta al amor.

Este sábado hablábamos con la colaboradora de televisión y nos aseguraba que no quiere oír hablar de novios todavía: “ya empezamos, ya me queréis echar novio” ya que de momento “estoy viviendo, feliz, con mis amigos, disfrutando, bien, muy bien” y no necesita, por ahora, encontrar de nuevo el amor.

Aunque no pudo ir al tanatorio de Laura Valenzuela, si escribió a su hija, Lara Dibildos, con la que tiene muy buena relación: “sí, ayer no pude acudir al tanatorio pero le he enviado mucha fuerza a Lara en este momento y son momentos duros pero bueno”.

Por otro lado, Alejandra no se esperaba la ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira “pero al final estas cosas pasan, la vida es así. Tampoco el amor se acaba o pasa el tiempo, muchos factores que hacen que una relación se rompa” y confía, plenamente, en que la sobrina de la cantante sabrá reponerse: “yo creo que sí. Anabel la verdad que tiene muchísima personalidad y puede con esto y más”.

Le preguntamos también por la boda de su amiga Marta López Álamo y Kiko Matamoros, de la que nos confesaba que la influencer “dentro de los nervios de la boda, está tranquila. Saldrá todo fenomenal porque ella vale para eso”. De esta manera, parece que la pareja del colaborador de televisión tiene todo controlado y sigue guardando ‘bajo llave’ todos los secretos de ese día tan especial.