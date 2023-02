La amenaza final de Carmen Lomana ante el lío con Ágatha Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada se sentaba este viernes en el ‘Deluxe’ para seguir hablando de la polémica que existe entre ella, Carmen Lomana y su pareja, José Manuel Díaz-Patón y lo cierto es que su testimonio ha provocado un gran revuelo. La diseñadora de moda dejó claro que la Socialité tiene obsesión con ella y mostró conversaciones personales entre ambas en las que se veía cómo le hablaba de manera continuada en el tiempo. Algo que dejó de suceder cuando la diseñadora le bloqueó.

“El día que la bloqueé me quedé en la gloria. Entre amigas te puedes criticar pero lo que no es tolerable es que te critique alguien que no tiene relación contigo para nada” confesaba Ágatha y, además, aseguraba que “después del divorcio me buscaba constantemente” provocándole un agobio que acabó con un bloqueo.

Hoy, Carmen ha explotado y le ha advertido a la diseñadora que podría sacar las conversaciones completas públicamente: “si fuera mala persona pondría los mensajes que tengo”. La Socialité se mostraba de lo más enfadada tras sus declaraciones: “lo que se vio ayer fue una vergüenza, un ataque contra una mujer de calumnias y de mentiras” y asegura que no va a permitir que siga hablando de ella: “lo que quiere es hacerse platós y a mi costa no quiero que siga, calumniando e inventando”.

Lomana ha dejado claro que “hablaré el día que tenga que hablar, como quiera y cuando quiera”. Además, ha querido zanjar la polémica sobre las veces que fue a las fiestas que organizaba Ágatha los famosos jueves: “fui con mi marido y primero, no eran fiestas, era aquí al lado en un cuadrilátero, como una habitación, que lo único que daban era vino, que a mí no me gusta el vino no lo tomaba y fui dos veces. Una de ellas con Guillermo y ella me dijo ‘quién es ese tío tan guapo’ y le dije ‘ese tío tan guapo es mi marido’”, a las que no volvió a ir porque “mi marido se horrorizó y dijo ‘no vuelvas a ir’”.

La colaboradora de televisión no va a tomar medidas legales: “no me molesto en tomar acciones legales por estas tonterías” pero suplica a su examiga que la aparte de todo esto: “lo único que quiero es que me dejen en paz” y se lamenta por lo que está viviendo: “qué he hecho yo para merecer esto”.