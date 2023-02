La agresión de Jacobo Ostos a Miguel Frigenti: “Había que darle una bofetada correctora con la mano abierta”

El pasado viernes, Jacobo Ostos, hijo del difunto torero Jaime Ostos protagonizó uno de los acontecimientos más polémicos de la prensa del corazón, una agresión física contra el colaborador de Sálvame Miguel Frigenti.

Los acontecimientos tuvieron lugar en una discoteca y varias personas pertenecientes al círculo de Mediaset presenciaron como Jacobo Ostos le dio una bofetada con la mano abierta al tertuliano. Cuando los hechos saltaron a la luz, Jacobo decidió intervenir en el programa ‘Fiesta’ el sábado por la tarde’, justificando su conducta agresiva: “Ayer esta persona tuvo la suerte de estar cerca de donde yo estaba. Digo que tuvo suerte porque a esta persona había que darle una bofetada correctora con la mano abierta para que le enseñaran el respeto que hay que tener por una persona fallecida” defendía el empresario.

El origen de esta conducta se remonta un año atrás, donde Frigenti habría realizado comentarios sobre Jaime Ostos días después de su muerte, y estas habrían dolido a su hijo Jacobo, quien le advirtió de esto antes de darle la bofetada: “¿Tú no sabes que a los muertos hay que tenerles respeto?”. Tras agredir a Miguel, el colaborador se quedó sentado en un sofá de la sala de fiesta, intentando encajar el golpe que había recibido de forma gratuita y sin venir a cuento.

Ante la advertencia de Emma García (presentadora) de que la defensa de una actitud violenta no le beneficiaría legalmente ni auparía su imagen pública, Jacobo continuó en su propia defensa de la bofetada: “Quiero que la gente se ponga en mi lugar. No es gratuito poder decir semejantes faltas de respeto de gente difunta, porque eso es muy grave y muy duro, más si es en televisión. Si a este señor no le enseñaron respeto en su casa y le he tenido que dar una bofetada correctora y humillante, es porque se la ha ganado. Mi calentamiento está justificado.”

Sin duda alguna, nos encontramos ante uno de los temas protagonistas de la próxima semana en Sálvame y el nombre de Miguel Frigenti se ha convertido en un viral en Twitter durante la mañana del domingo.