Kiko Rivera sobre su madre: “Es rastrera y ruin”

El pasado viernes hubiese sido el cumpleaños de Paquirri y, con motivo de esa fecha tan especial - y como hace todos los años - Isabel Pantoja envió una corona de flores a la tumba de su marido. Sin embargo, y por primra vez, la tonadillera obviaba a su hijo en la dedicatoria, algo que hacía estallar nuevamente a Kiko Rivera. El dj, muy enfadado, no dudaba en llamar a su madre “rastrera” y “ruin”, además de asegurar que, en los últimos tiempos, la artista estaba “pagando todo el mal que ha hecho en su vida”.

Unas palabras durísimas a las que Isabel responde en la revista Semana. La sevillana, con el “corazón roto”, confiesa que la situación con Kiko “es irreversible” y, “hundida”, no duda en señalar que “mi hijo hace esto por dinero”. A pesar de todo, Pantoja ha rechazado entrevistas millonarias para hablar del conflicto familiar porque “así soy y así seguiré”, dejando claro que no va a hablar mal de su “pequeño del alma”.

Kiko, sorprendido y extrañado de que su madre haya concedido estas declaraciones a una revista - “¿Ah sí? No me digas”, ha exclamado - se entera por nosotros de que Pantoja afirma que está haciendo todo lo que está haciendo por dinero y, con ironía - “claro”, afirma el marido de Irene Rosales - no duda en responder a su madre, dejando claro lo que piensa de ella después de estas palabras. “Ruin y rastrera eso es lo que es”, asegura enfadado.