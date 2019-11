Kiko Rivera ha sorprendido a todos cuándo de manera espontánea a llamado a su hermana en directo, durante el programa Viva la vida, para intentar solucionar los problemas que tienen. Era la primera vez que coincidía con su mujer en un plató como colaboradora. Cree que quien más sufre con todo esto es su madre, Isabel Pantoja y afirma que ya es hora de arreglar las cosas.

Kiko ha afirmado que necesitaba hacerlo argumentando que “es mi hermana y ha sido la niña de mis ojos desde siempre”. Cree que su madre se merece que vuelvan a estar bien: “La que más sufre es mi madre. No me lo ha pedido, pero hay cosas que no hace falta pedirlas. Se merece ser feliz y por mi parte ya basta”.

Finalmente su intento de reconciliarse con su hermana ha sido frustrado debido a que Isa Pantoja no le ha cogido el teléfono. Aún así a declarado que “cuando salga de aquí seguiré llamándote porque te quiero con todo mi corazón y quiero arreglarlo”.

Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera, ha confesado que entiende que Isa no quiera cogerle el teléfono en este momento alegando que “este paso debería haberlo dado mucho antes”.