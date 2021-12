Kiko Matamoros, sobre su vida sexual: “Me he acostado con más de 500 mujeres”

El colaborador de Telecinco se sentó en el programa de su compañero y presentador Jorge Javier Vázquez para hablar y desvelar secretos sobre su vida sexual que no dejaron indiferente a nadie.

“Yo creo que me he acostado con más de 500 mujeres. Tengo 65 años y me estrené el día que pasé de los 15 a los 16. He tenido tiempo en 50 años”. Fue una de las frases que más han dado que hablar en redes sociales.

Kiko Matamoros habló sin pelos en la lengua y confesó haber participado en orgías con mas de 25 personas y que habría realizado más de 30 tríos tanto con hombres como con mujeres.

El colaborador concluyó sus intervencciones hablando de sus relaciones actuales y de su pasado con su exmujer, Makoke: “Los últimos tiempos de mi matrimonio con ella no tenía relaciones apenas”. Ahora con Marta, cuando no lo hago duermo mal”.