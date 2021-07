Kiko Matamoros habla sin tapujos tras su encontronazo con Rocío Carrasco

Kiko Matamoros ha regresado esta tarde a ‘Sálvame Diario’ y ha expuesto libremente su opinión acerca del enfrentamiento que tuvo hace días con Rocío Carrasco. El colaborador ha dejado claro que piensa exactamente igual y no se retracta de nada de lo que ha dicho anteriormente.

“Creo que he sido coherente con la ley del menor. Quiero ser generoso con los compañeros, lo he pensado mucho y quiero serlo, pero no voy a ser idiota” ha confesado Kiko Matamoros cuando le han preguntado por su opinión acerca de la conversación que tuvo con Rocío Carrasco hace días.

En cuanto al poli-deluxe que tendrá lugar esta misma noche, Kiko Matamoros asegura que va a estar calentito: “Me han hecho preguntas que en parte me comprometen a mi y al programa, también a los compañeros. No sé si lo han pensado muy bien. Va a haber fuegos artificiales”.

El colaborador le ha lanzado un mensaje a Jorge Javier Vázquez porque no entendió que le dijera que estaba en el mismo punto que antes del documental: “No entendí el reproche que me hace Jorge públicamente porque no tiene nada que ver con lo que yo le digo a esta señora. Venir a decir que no han valido de nada cincuenta horas, pues hombre...”.

También ha tenido unas palabras para María Patiño, que el otro día afirmaba que defendía más a Rocío Flores que a sus propios hijos: “Si hablas de tu hijos en tono elogioso no se lo voy a afear a nadie. Posiblemente he podido errar porque yo me he creído la versión de Antonio David, pero recuerdo haber pedido perdón por eso. En cualquier caso, no son mis hijos, quienes les tienen que proteger son los padres. Y en el caso de que sientan esa desprotección utilizar la justicia”.

Para concluir, el colaborador ha lanzado una pregunta al aire: ¿alguien conoce el estado psicológico de Rocío Flores? asegurando que la joven no se encuentra en su mejor momento: “Rocío Flores es una víctima, sigue siendo una víctima, que hagamos el favor todos de respetarla en la medida de que no tengamos que lamentar daños irreparables”.