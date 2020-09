Kiko Jiménez escribe un duro mensaje a María Patiño “cuestionando” su profesionalidad

El pasado sábado, el programa de Telecinco presentado por María Patiño, “Socialité”, soltaba un bombazo. Sofía Suescun habría sido desleal a Kiko Jiménez con un futbolista de un equipo madrileño de Primera División y contaban con un testigo que desvelaría todos los detalles de la infidelidad. Sin embargo, finalmente el espacio no desarrolló esta información, no sabemos si por falta de tiempo o porque esta misteriosa garganta profunda se echó atrás a la hora de narrar el supuesto affaire de la ganadora de “Gran Hermano” con un deportista.

Sin embargo, y pese a que no llegaron a dar ningún dato, Kiko Jiménez está muy pero que muy enfadado. Y no con “Socialité” sino con su presentadora, María Patiño. Tanto es así que el ex de Gloria Camila le ha mandado un contundente mensaje por Instagram en el que cuestiona su profesionalidad y pone en tela de juicio los valores de los que la periodista siempre presume.

A continuación, reproducimos las palabras que Kiko dedica a la colaboradora de “Sálvame”: “Te escribo este mensaje por la noticia que diste el sábado en Socialité referente a Sofía Suescun y yo. Eres una persona que siempre defiendes la verdad, presumes de valores con discursos moralistas, que también eres periodista y abanderas el periodismo crítico, riguroso y de calidad, no contaba con que le dieras cabida a una noticia sin contrastar sólo basándote en un testigo que el mismo día que se emite su testimonio en tu programa, se arrepiente y dice que “lo han calentado” (tengo las pruebas de ello) con lo cual te hace responsable de esta noticia sin ningún fundamento, ya que deberías de haber desechado el tema o valorado la posibilidad de que esto pasase y yo te escribiese poniéndote en un apuro como profesional. Así que me gustaría que reconocieses tu error y rectificases, ya que el mensaje que se quería transmitir, aparte de hacernos daño, es que Sofía es una persona infiel y eso está muy feo. Entre tantos valores que tienes, te considero también empática y aquí la empatía por tu parte brilla por su ausencia, ¿te gustaría que te lo hicieran a ti con tu pareja? No se le puede dar voz al primero que pasa, eso puede hacerlo cualquiera. Espero respuesta por tu parte”.

¿Tendrá algo que responder María Patiño a este mensaje en el que Kiko se muestra más duro que nunca con ella?