Kiko Jiménez es expulsado de GH VIP 7 y se enfrenta a Sofía Suescun

La gala de este jueves ha sido una de las más históricas de esta edición de Gran Hermano VIP 7. Kiko Jiménez se enfrentaba a la audiencia junto con el Maestro Joao y parece que la audiencia tenía muy decidido quién quería que fuese el expulsado de la noche. De esta manera, el exnovio de Gloria Camila perdía la batalla contra el vidente y empezaba un camino muy difícil, defender su paso por la casa de Guadalix de la Sierra frente los ojos de Sofía Suescun, despedirse de la que ha sido su ‘amiga’ especial dentro de la casa y escuchar todo lo que se ha dicho de él en los platós de televisión desde que entró al reality.

Kiko Jiménez se reencontraba con Estela antes de marcharse de Gran Hermano VIP 7 y lo cierto es que la despedida fue más que fría. Después de todas las muestras de cariño que han tenido durante su estancia en la casa, muchos han sido los que han comentando el carácter tan serio que tuvo el exconcursante para despedirse de la persona a la que más ha querido dentro de la casa. “Gracias, esto es ‘Gran Hermano’, tú eres mi ‘Gran Hermano’, y ojalá algún día lo entiendan ellos, que seas muy feliz fuera, que vaya todo súper bien, nos vemos fuera”, le decía la mujer de Diego Matamoros en la sala, mientras que el extronista se limitaba a decirle que viviera el concurso y que disfrutara.

Más tarde, se produjo el reencuentro más esperado, Kiko Jiménez y Sofía Suescun se volvían a ver las caras después de un mes sin verse y de que el concursante protagonizara la trama amorosa más comentada de esta edición con Estela Grande. Muy tensa, la de Pamplona no sabía muy bien por donde empezar, hasta que estalló la bomba: “Creo que en el momento en que te metes en la cama con el mismo edredón no estabas pensando en mí”, mientras que el exconcursante se limitaba a asegurar que simplemente habían sido amigos.

“Parecíais novios. Y luego Jorge me pregunta: ‘¿Eres novia de Kiko?’. Pues yo le respondía que no sabía si Kiko podía tener dos novias. No quiero que me vacilen y me humillen en la cara. Lo que me parecía un sueño se ha convertido en una pesadilla. Te veía en el 24 horas y tuve que dejar de verlo. Has sobrepasado la línea del respeto”, seguía diciendo Sofía, pero pocas explicaciones le hicieron falta, porque en seguida se ablandó y cayó en los brazos del que había sido su novio.