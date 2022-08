Karina anuncia sus nuevos proyectos profesionales tras triunfar en Tik Tok

Hace unas semanas, la cantante y actriz Katrina, triunfaba en las redes al subir un Tik Tok haciendo el famoso baile viral de la canción ‘Despecha’, de Rosalía. Y es que el tema está triunfando tanto que hasta José Ortega Cano se ha unido al movimiento de la cantante.

Karina nos cuenta muy ilusionada lo feliz que es haciendo estos bailes junto a su familia: “Hago cositas con Rocío, mi hija, estoy muy contenta, tengo muchos seguidores, estoy muy feliz, muy contenta”.

Además, no pierde en agradecer a la gente el cariño que le están dando en estos momentos y lo arropada que se siente por sus fans: “No puedo decir otra cosa, no puedo más que dar las gracias a tanta gente que me sigue”.

Por otra parte, Katrina nos cuenta algunos de los planes que tiene pendientes próximamente, como por ejemplo, hacer el camino de Santiago: “Quiero pedir por los nietos, salud, que crezcan bien y que los podamos ver sanos y bien”.

Asimismo, la cantante adelanta que en el mes de diciembre saldrá a la venta su biografía: “Espero que guste, es mi vida como persona y como cantante, son aunque es la misma persona, valga la redundancia, son dos caminos distintos, y vidas diferentes”.

Pese a todo lo que está viviendo, asegura que de momento no tiene ilusión por enamorarse, si no que prefiere disfrutar de los suyos rodeados de salud.