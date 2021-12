Julio José Iglesias se sincera sobre su divorcio y la boda de su hermana Tamara

Después de tres años sin visitar nuestro país, Julio José Iglesias Jr ha regresado a Madrid de la mano de Schweppes y ha sido el encargado de clausurar el primer ‘pop up’ de la historia de la marca. Con la simpatía, la naturalidad y la cercanía que le caracteriza, el hijo de Isabel Preysler nos ha contado cómo se encuentra después de su ruptura matrimonial con Charisse Verhaert después de 16 años de amor que terminó a principios de 2021.

Además, y con la espontaneidad de la que siempre ha hecho gala, nos ha hablado de sus proyectos profesionales, de su carrera artística y de la felicidad de Tamara Falcó al lado de Íñigo Onieva al que, confiesa, todavía no conoce.

-Hola Julio, bienvenido después de tanto tiempo. ¿Tres años no?

-Sí, creo que hace ya dos años y tres cuartos que no vengo a España. Me ha hecho mucha ilusión volver después de tanto tiempo y después de lo que hemos pasado, de todos estos momentos difíciles para todo el mundo.

-¿Cómo has vivido la pandemia?

-Ha sido complicado por no poder viajar, por no poder a mi familia, por no poder estar encima de un escenario. Lo único que veo que me ha servido a mí la pandemia es para hacer un disco maravilloso, pero el resto ha sido un martirio.

-Al escenario ya has vuelto.

-El escenario que por fin el otro día hice mi primer show en Estados Unidos y muy contento y muy feliz de poder otra vez subir a un escenario a hacer lo que me gusta y a presentar mi nuevo disco.

-¿Qué planes tienes por Navidad?

-No sé exactamente qué va a pasar estas navidades. A mí me encantaría volver a España con mi familia. No sé si mi familia va a venir a Estados Unidos o yo me vengo aquí después de 10 días. Como somos pocos hay que ponernos de acuerdo.

-Esos sobrinos maravillosos que tienes

-Creo que el único que no tiene hijos soy yo porque todos ya los tienen. No pasa nada, me siento joven todavía. Me encanta tener sobrinos. Mis dos hermanas, mi hermano... somos muchos ya, pero es maravilloso.

-Tamara está haciendo un carrerón en España

-La sigo y veo que le va de maravilla, que está arrasando, la gente la quiere muchísimo. Es una chica maravillosa y me encanta que la gente la conozca y vea lo maravillosa que es. Está encantada y tiene mucho arte.

-¿Habrá boda pronto con íñigo?

-Es que no lo conozco a Íñigo. No lo he conocido.

-¿A qué esperas?

-No sé. Sé que Tamara tiene novio, pero no lo conozco. Ella está feliz con su novio y eso me parece fantástico que esté feliz.

-¿Apuntaba maneras de chef cuando era pequeña?

-Siempre le ha gustado la cocina. No me extraña que haya ganado ‘Masterchef’. Es ágil y es una chica muy simpática, se lleva bien con todo el mundo. A mí me parece maravilloso.

-Os puede hacer un menú de Navidad

- No lo dudes. Ahora mismo sí

-Tu hermana Tamara se quiere casar, pero tu madre no lo ve necesario ¿qué opinas?

-¿Me preguntas a mí divorciado? yo creo que lo de casarse no pasa nada. Uno se puede casar, no pasa nada pero obviamente no es casarse por casarse el día que te cases tienes que pensar que es para siempre.

-Terminada tu relación con Charise, eres hombre oficialmente divorciado. ¿Ganas de volver a enamorarte?

-Te digo la verdad, mi mujer y yo nos hemos separado. Hemos llevado un año y medio separados, pero oficialmente hace un mes. Y nosotros tomamos esa decisión hace un año y pico. Nosotros dijimos si el amor no está hasta aquí, al 100 % y podemos seguir siendo amigos, seguir siendo familia y queriéndonos igual, pues qué más da, pero yo quiero seguir viviendo la vida igual que ella al máximo. Decidimos divorciarnos en plan amigable, en plan familia, nos queremos y hablamos.

-Se rompió el amor de tanto usarlo

-No, lo que pasa es eso pero hay parejas que no se separan y se quedan ahí. Nosotros al no tener hijos... pues mira fíjate. Mi mujer viene a Estados Unidos y se puede quedar conmigo en casa y no hay ningún problema de nada. Al revés. Tenemos una relación maravillosa.

-Ha pasado de ser tu mujer a ser tu mejor amiga

-Exactamente. De todas maneras no te creas que no ha sido un momento triste en mi vida porque una separación no es algo bonito. Sobre todo después de 17 años juntos, es mucho tiempo.

-¿Teníais proyectos familiares?

-Nosotros nunca tuvimos hijos porque entre que ella viajaba nunca surgió. No sé si es bueno o malo. Surgió así y así pasó. ¿Qué si nos hubiésemos separado si hubiésemos tenido hijos? No sé, eso nunca se sabe.

-¿Cuándo vas a presentar tu nuevo disco en nuestro país?

-Mi nuevo disco que se llama ‘Under de covers’, es uno de los discos más bonitos que he hecho y quiero venir a presentarlo si dios quiere en verano, lo antes posible y hacer algo bonito en mi país.

-¿En tu casa lo han escuchado ya?

-Sí, a mi padre yo siempre... mi padre y mi hermano somos los tres los músicos de la familia. Ellos son los que opinan de verdad. A mi padre le ha encantado. En mi show canto muchas canciones de él y le encanta. Canto desde ‘Manuela’, ‘La vida sigue igual’, ‘Natalie’, ‘Me olvidé de vivir’ y mi padre orgullosísimo de que haga eso.

-¿Cómo se encuentra tu padre?

-Mi padre está bien. Está deseando también volver a los escenarios, lo que pasa es que le da más miedo rodearse de gente, como a las personas más mayores, pero es normal. No ha llevado bien el covid porque mi padre es de estar viajando y ha sido un chasco para él grande no poder hacer lo que más le gusta.

-¿Le has pedido consejo en el amor?

-¿A mi padre? Yo solo observo.

-¿Enrique?

-Muy bien, está feliz. Acaba de terminar su gira con Ricky Martin que le ha ido de maravilla por todo Estados Unidos. Está feliz con sus niños y está viendo la vida maravillosamente.

-Hemos visto a su peque bailando

-Sí, sí. Los niños de Enrique son monísimos, deportistas. Ya empiezan con el deporte. La niña guapísima y el niño también. Los genes siempre influyen muchísimo.

-¿Tienes ganas de volver a enamorarte?

-¿Cómo no voy a estar abierto al amor? El amor es importantísimo, es parte de la vida. Claro que sí. Me encanta siempre tener a alguien al lado que me soporte

-¿Deseos para 2022?

-Que acabe esta pandemia. La salud es lo más importante. Si no tienes salud no tienes nada. Yo estoy a punto de cumplir 49 años y aunque parece que estoy bien, me duele todo.

-¿Balance del 2021?

-Lo peor es el divorcio por la tristeza y lo mejor el disco que he hecho que lo he hecho con mucho amor y cariño. Eso ha sido.

-¿Qué te parece Mario Vargas Llosa?

-Me parece de maravilla. Mi madre está muy contenta y Mario es un hombre maravilloso, muy simpático, me cae muy bien. El poco tiempo que he compartido con él es un hombre muy campechano muy buena persona.

-¿Qué tiene que tener una mujer para Julio José?

-Para Julio José no sé. Es broma. ¿Qué tiene que tener? Primero tiene que tener sentido del humor. Si no me río con ella olvídate, una chica aburrida o puedo con ello. Si es guapa ayuda, que se lleve bien con todo el mundo y que sea educada, que sepa un poquito de la vida.