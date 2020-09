Julio Iglesias reaparece para explicar el problema de salud que sufre desde hace meses

Hasta ahora Julio Iglesias había permanecido callado en lo referente a su vida privada, sin embargo desde hace unos meses la salud del cantante se veía resentida en relación a sus últimas apariciones públicas hasta tal punto que debido a la gran preocupación de sus fans por su salud ha provocado que sea él mismo quien haya querido contar los problemas a los que se ha enfrentado en los últimos meses.

A través de una publicación en sus redes sociales Iglesias ha querido zanjar los rumores sobre su estado: “Siempre pensé que recordar era como dar marcha atrás a mi vida y vivir atado al pasado. Hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa. En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado”, ha escrito el cantante.

Junto a un vídeo de una de sus actuaciones añadía: “He visto conciertos con pequeñas historias muy simpáticas que quiero compartir con todas mis gentes. Esta pequeña “grande” historia es una prueba de ese legado increíble que me han dado tantas y tantas gentes con tanto cariño. Gracias, gracias, gracias!”, concluía el cantante mostrando su agradecimiento por los comentarios recibidos tras la publicación de las últimas imágenes en las que se podía ver al popular cantante con problemas de movilidad.