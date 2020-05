Julio Iglesias no es su padre... y lo sabe

Javier Santos no es hijo de Julio Iglesias según acaba de dictar la sentencia de la audiencia provincial de Valencia, como daban en primicia 'Espejo Público' en declaraciones recogidas por Europa Press.

A pesar de que Javier Santos y su abogado Fernando Osuna confiaban en la justicia, la resolución ha sido contraria basada en un argumento jurídico.

Se ha denegado que Javier Santos sea hijo de Julio Iglesias, por entender el juez que fue una cosa juzgada hace 30. Y aunque no se contaba con esa prueba de ADN, al estar juzgado el caso y tal como está dentro del derecho jurídico no se puede juzgar una causa ya juzgada, y esta prueba por eso no se estimaría.

"Fernando Osuna cree que ciencia y justicia tienen que ir de la mano" por ello no se van a quedar ahí. Finalmente, a día de hoy, la justicia no le ha dado la razón pero están dispuestos a llegar al Tribunal de Supremo y a Extraburgo.