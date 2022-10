José Ortega Cano guarda silencio sobre su relación con Patricia Donoso

José Ortega Cano no está pasando por su mejor momento. Si pensaba que con la entrevista a Ana Rosa Quintana el pasado lunes se aclararían todas las polémicas que hay servidas en su vida, no lo ha conseguido. No solo no es así, sino que ha alimentado con sus tormentosas declaraciones a los medios de comunicación y ahora ha salido un nuevo personaje en toda esta historia: Patricia Donoso.

Tras las declaraciones tan sorprendentes que soltó a través de una videollamada en ‘Sálvame Diario’ y del ‘Deluxe’ el pasado viernes, la joven estará esta próxima semana físicamente en el programa para hablar largo y tendido sobre esa supuesta relación sentimental que mantuvo con el torero cuando Ana María ya estaba embarazada de él.

Este domingo, Ortega se ha dejado ver saliendo de su casa para dar una vuelta en bicicleta y, al regresar, le hemos podido ver con el rostro serio, cabizbajo y sin ganas de aclarar cómo se encuentra tras los últimos acontecimientos. Eso sí, el todavía marido se muestra de lo más respetuoso con la prensa y se despide de ellos, a pesar de no haber respondido a ninguna pregunta, con un simple ‘adiós’.

Parece que el torero no ha conseguido lo que pretendía, zanjar todas las polémicas y conseguir que se deje de hablar de él, de su matrimonio y de su conflicto con Rocío Carrasco. Mientras tanto, Ana María se sentará esta tarde en ‘Fiesta’ contestará a todas las preguntas que se le hagan sobre este nuevo testimonio de Patricia.