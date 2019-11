José Luis Perales se despide de la música

Uno de los grandes de la música que ha interpretado y escrito canciones para cantantes internacionales como Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Raphael o Julio Iglesias ha anunciado que se retira de los escenarios, el sitio en el que ha estado subido durante muchos años haciendo lo que mejor sabía hacer, cantar. José Luis Perales ha informado de su despedida junto a la publicación el 22 de noviembre de Mirándote a los ojos, un conjunto de tres discos y 35 canciones regrabadas bajo la producción de Pablo Perales. Como era de esperar, realizará una gira para despedirse de ese gran público que siempre le ha acompañado.

Se subirá en los escenarios el próximo mes de mayo -2020- para realizar esta gira, recorriendo toda la geografía española y de América. Compuso verdaderos himnos a grandes artistas de nuestro país que hicieron que cosecharan un gran éxito en el ámbito de la música. La canción tan sonada de Isabel Pantoja, Marinero de luces, un grito a su difunto marido una vez fallecido, fue obra de él. Un tema que sigue interpretando la tonadillera, con el que consigue que todo el mundo se ponga en pie.

¿Y cómo es él? otro de los temas que se han oído no solo por España si no por el resto del mundo, cantado por diferentes voces que ha supuesto su éxito asegurado. O Qué no daría yo de Rocío Jurado, otro de sus grandes temas que la más grande interpretó muchísimas veces encima de los escenarios, con el que conseguía transmitir a su público toda su vida.

De esta manera, uno de los compositores más importantes de la historia de España dice adiós a la música. Y es que sólo él tiene la suerte de poder decir que ha trabajado con grandes de este terreno, no solo componiendo para ellos si no que cantando en el mismo escenario. Muy atentos a su página web para poder ver las fechas de sus próximos conciertos y poder despedir a un maestro, José Luis Perales.