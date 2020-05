José Antonio Avilés confiesa que es un farsante miserable: “Yo creé una vida paralela”

“He cometido errorres. Muchos y asumo los que he cometido en mi pasado. La mentira es el camino fácil y no te lleva a nada. Pero tengo 24 años y si tengo que pedir perdón, lo pediré . Asumiré y reconoceré lo que realmente yo he hecho. Explicaré por qué yo creé una vida paralela”, confesaba ante Jorge Javier Vázquez.

Además, Avilés continuó defendiendo que no ha estafado a nadie, simplemente debe dinero según su testimonio: “Yo debo dinero. Pero no he estafado. Antes de venir aquí yo dije que debía dinero que desde hoy se está pagando porque antes no he tenido un móvil donde hacer transferencias”, y añadía: “Puedo demostrar que esas transferencias no son falsas. Lo que no había era fondos en la cuenta. Yo no he falsificado ningún documento”.

Eso sí, lo que no pudo negar es que aseguró que su abuela había muerto hasta en tres ocasiones para no pagar el dinero que debía.

Y en cuanto a su carrera de periodismo, José Antonio admitió que no tenía ningún tipo de titulación: “No soy periodista. Como queréis sinceridad y vengo a abrirme en canal, te cuento la verdad para no seguir mintiendo. Cuando terminé de estudiar bachillerato, mi madre me decía que tenía que estudiar pero yo no quería. Todos mis amigos estaban estudiando carreras y, claro, yo me dije ‘José Antonio te vas a hacer el guay delante de tus amigos’ y entonces empiezo a decir que soy periodista”.