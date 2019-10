Jorge Javier Vázquez quiere meterse en política

“Si la izquierda fuera inteligente, digo yo que intentaría que uno de los presentadores más populares de este país estuviera en sus actos”, ha escrito Jorge Javier Vázquez en su blog de Lecturas, en una clara alusión a sí mismo.

El presentador expresa así su disposición a entrar de lleno en el escenario político español, aunque con reparos: “Si alguna vez he aceptado alguna de sus invitaciones, he tenido que lidiar con miradas conmiserativas, como si me estuvieran perdonando la vida y aceptando como mal menor que un presentador como yo estuviera allí”, continúa explicando.

Jorge Javier se define como “votante de izquierdas”, pero también critica algunas de las actitudes de los partidos situados en esa corriente: “le pierde su proverbial y bochornosa superioridad moral, y se maneja en la España actual con coordenadas antiguas y muy pasadas de moda”.

Sobre el término “progre” y su uso actual, el presentador ha lamentado su uso despectivo. “Que lo empleen los dinosaurios, lo entiendo, pero cuando veo que gente de mi edad lo usa para sus artículos de la misma manera que lo hacía mi padre es como para cortarse las venas. En detalles como ese te das cuenta de que en 40 años hemos avanzado muy poco. Se suspira con nostalgia por un pasado en el que imperaba un orden aburrido y una moral tan estricta como hipócrita”.