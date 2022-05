Jon Kortajarena, más sincero que nunca

Hace unos días veíamos como Jon Kortajarena celebraba su cumpleaños en la noche madrileña, una fiesta a la que nos hubiese encantado ir, pero a la que solamente algunos rostros conocidos tuvieron la oportunidad de acudir. Este jueves hemos podido hablar con el modelo y lo cierto es que nos ha confesado que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, prueba de ello... la sonrisa que nos tiene enamorados.

Jon Kortajarena se deshacía en halagos hablando de su amiga, Alejandra Onieva, con quien acudía al evento que convocaba Brugal para celebrar la amistad verdadera: “es divertida, tiene luz, optimista, compartimos valores de la vida” y asegura que él: “podría decir maravillas de ella toda la noche”.

En cuanto a qué le pide a la vida en los nuevos 37, el actor se sincera: “que me quede como estoy y no sé, la vida es maravillosa y a veces te da sorpresas muy guays, cuando no vienen las cosas bien, aprendes cosas. Seguir como estoy, salud, amigos y disfrutar” y sobre cómo se encuentra en este momento de su vida, nos asegura que: “un momento muy bueno y también eso es lo guay de ir haciéndote mayor porque vas perdiendo unas cosas, pero vas ganando seguridad en ti mismo, sabes que situaciones son para ti y cuales no”.