Joaquín de Bélgica se pronuncia tras acudir una fiesta en Córdoba y posteriormente dar positivo en COVID

El príncipe Joaquín de Bélgica se ha convertido en el centro de la polémica tras saltarse las normas del desconfinamiento para acudir a una fiesta en Córdoba con 27 personas y dar positivo de COVID-19, acaparando el foco mediático.

El escándalo ha sido de tal magnitud internacional, que el hijo de la princesa Astrid se ha visto obligado a pedir disculpas. A través de un comunicado ha declarado: "Me gustaría disculparme por no haber respetado todas las medidas de cuarentena durante mi viaje. En estos momentos difíciles, no pretendía ofender ni faltar el respeto a nadie. Me arrepiento profundamente de mis actos y acepto las consecuencias".

A pesar de sus palabras públicas, el sobrino lejano del Rey Felipe VI no ha querido explicar cual es su estado de salud después de que desde palacio confirmasen su positivo en coronavirus.

Aunque los medios de su país, igual que los del resto de Europa, han sido muy críticos con la actitud del joven aristócrata, ni sus padres, ni el resto de miembros de la casa real belga han querido manifestarse al respecto, siendo Joaquín el único en dar la cara tras su nefasta conducta.