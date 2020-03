Jesús Calleja cree que pasó el coronavirus en el Dakar: “Era una gripe muy cabrona”

El aventurero español Jesús Calleja ha asegurado a “El Confidencial” que sospecha que pasó el coronavirus cuando corrió el rally Dakar, al igual que muchos otros participantes.

El piloto corrió varias etapas con 39 grados de fiebre y mareos. “No sé cómo pude acabar el rally -señala-. Fue una gripe muy cabrona y muy difícil de explicar. La cabeza me estallaba debajo del casco”.

Uno de los síntomas más extraños que vivió el leonés fue la diarrea que padeció. “Solté una materia fosforescente muy rara, como si fuera bilis”, indica.

Cuando empezó a sentirse mal, un médico le dijo que parecían los síntomas de la gripe A, “pero más de la mitad del campamento pillamos la misma mierda”, afirma.

De su equipo, no se libro nadie. Los mecánicos, todos tenían la misma tos, fiebre, escalofríos. “Aquello era chungo de cojones y me duró diez u once días”, apunta.

A Calleja le extraña sobre todo que una gripe contagiara a todo el mundo a una velocidad récord y con los mismos síntomas que luego se han visto reflejados en el coronavirus.