Jaime Ostos lanza este emotivo mensaje a su mujer, la ‘salmantina’ María Ángeles Grajal: “Me ha salvado la vida”

Muy recuperado hemos visto a Jaime Ostos tras el complicado y delicado momento de salud que ha atravesado con este año pandémico. El diestro ha contado con el incondicional apoyo de su mujer y no ha dudado en mostrar su agradecimiento públicamente.

“Gracias a mi mujer que me ha salvado la vida”, dijo Jaime visiblemente emocionado a las puertas del coso del Puerto de Santa María donde se disponía a disfrutar de una tarde de toros. Unas emotivas palabras dedicadas a María Ángeles Grajal y con las que el diestro comunicaba este resurgir. Con su particular sentido del humor Jaime ha asegurado haber estado durante este año más cerca del cielo que de la tierra: “San Pedro se enfadó conmigo y me dijo vete para abajo”.

Pero el mensaje emotivo dio paso al más crítico. El torero no quiso dejar pasar la oportunidad y expresó la opinión que le merece la actitud del Gobierno respecto a su profesión con el siguiente discurso: “Este presidente es un sinvergüenza ladrón de dinero de los pobres, quiere suspender los toros. Aquí andamos a ver si se va este ya. Es un canalla antiespañol”.