Ivonne Reyes se planta

Este viernes hemos vivido la reaparición de Ivonne Reyes en ‘Ya son las ocho’ como nueva colaboradora del programa, un espacio que ha aprovechado para zanjar de una vez la polémica con Pepe Navarro y dejar claro que todo este tiempo en el que ha estado callada, también ha estado tranquila porque hay una sentencia firme que asegura que el presentador es el padre de su hijo y no hay más.

Hemos hablado con Ivonne Reyes y nos ha confesado que la demanda interpuesta hacia Pepe Navarro por la manutención de sus hijos todavía no se ha solucionado y sigue en manos de los abogados: “Sí, eso con el abogado”. De esta manera y con lo que la hemos oído hablar en sus últimas intervenciones, tiene seguro que no se abrirá el caso con el presentador: “no, que no os engañe a nadie”.

Además, la colaboradora asegura que han sido muchos años de discordia con Pepe Navarro y que ya han terminado: “Veintipicos años. Ya está todo bien, está todo dicho” y añade: “yo no estoy luchando por nada, yo estoy tranquila”. Tanto es así que hace una petición a la prensa: “Yo quiero hablar de mí. Hay gente que tiene que seguir y hablar y pueden sacar provecho. Hay muchas noticias. Eh... hablemos de otra cosa. La gente se aburre, en serio, la gente se aburre”.

Ivonne Reyes está encantada con la nueva faceta de su hijo Alejandro como actor: “Muy bien, muy bien. La verdad, bastante bien”. Nos asegura que apoya a su hijo pero que es exigente con él: “o soy cañera”.

En cuanto al amor, Ivonne Reyes parece que no ha encontrado la pareja perfecta y nos bromea con ir a un programa de citas para encontrar el amor: “No hay nada, nada. ¿Cuál es el programa?”. Asegura que no tiene pareja actualmente pero que está bien estando soltera: “No, no, estoy tranquila”, pero ¡atención! porque no desiste al amor, a pesar de haber vivido una mala experiencia con Gabriel Fernández: “No, no. Yo no desisto al amor. El amor tiene que venir a mí, tienen que venir”.