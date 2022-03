Isabelle Junot desvela los detalles de su boda con Álvaro Falcó

Será el próximo 2 de abril cuando Isabelle Junot y Álvaro Falcó se den el sí quiero en una multitudinaria ceremonia que se celebrará en una de las propiedades más emblemáticas de la familia Falcó, el palacio de Mirabel, en Plasencia.

En plena cuenta atrás para su gran día - para el que confiesa, todavía quedan detalles por ultimar - la hija de Phillipe Junot y el Marqués de Cubas acaban de mudarse al que será su nuevo nido de amor en la capital, una casa más grande que en la que residían hasta ahora en el centro de la capital. Todo un reto a falta de tres semanas para su boda que, como ha reconocido en sus redes sociales, ha sido un de lo más “divertido”.

Dispuesta a que su vestido de novia - de Pronovias - continúe siendo el secreto mejor guardado, Isabelle ha apoyado la presentación de la nueva colección de noche de la firma nupcial, ‘Endless night’, y con la simpatía y la naturalidad que la caracteriza nos ha contado cómo se encuentra ante la cercanía de su boda con Álvaro de quien, reconoce, está “enamoradísima”.

- CHANCE: ¿Algún detalle que nos puedas contar de tu vestido de novia?

- ISABELLE: Al principio no sabía como lo quería, pero me he ido centrando un poco y entendiendo un poco mejor lo que me quedaba mejor. Poder diseñarlo desde cero es lo que más ilusión me hace. Y no os puedo decir mucho, prefiero que sea sorpresa.

- CH: ¿Tienes todo preparado? Te queda nada para el 2 de abril.

- ISABELLE: Ya no queda nada, quedan como tres semanas. Tengo casi todo listo, me faltan las típicas cosas de último momento, pero nada, vamos bastante bien la verdad.

- CH: Tendrás más de un vestido, ¿no? ¿Sabes cuantos?

- ISABELLE: Como diez, doce* No, ya veréis.

- CH: Marta Chavarri, tu suegra, va a ser la madrina. ¿El padrino será tu padre?

- ISABELLE: Sí, claro, sí.

- CH: El catering no sé si lo llevará a cabo tu gran amiga y familiar Tamara Falcó que ya sabemos que es un as en la cocina.

- ISABELLE: Me encantaría, pero eso lo guardo para otro momento, otra gran celebración en mi vida porque el catering de la boda va a ser Los Hermanos Sandoval o sea que estamos muy ilusionados con eso.

- CH: ¿Te han dado algún consejo tus padres?

- ISABELLE: De disfrutar del proceso porque es verdad que todo suma, todo se vuelve un poco agobiante cuando tienes tantas decisiones que hacer, pero me dicen disfrútalo porque se va rapidísimo.

- CH: Te queda muy poco para la boda, ¿has tenido ya despedida de soltera?

- ISABELLE: Pues fíjate, soy bastante responsable que las ha cancelado y las he puesto para después porque eran muy cerca a la fecha y prefería por el tema covid no liarme más porque ya tengo mucho que hacer entonces nada, tengo un par de cosas pendientes que tengo dejadas para después, pero nada. Casi mejor.

- CH: ¿Luna de miel?

- ISABELLE: Eso es una de las cosas que estamos acabando, todavía no lo tenemos todo listo y me estoy dando cuenta que queda tres semanas que a lo mejor me debería poner más las pilas, pero sí. Estamos acabando las ideas y a ver por dónde vamos a ir.

- CH: ¿Sois viajeros? ¿Os gusta conocer nuevas culturas o más de playa?

- ISABELLE: Nos gusta mucho la aventura, a mí no me molestaría nada tener un poquito de playa y un poquito de relax o sea que creo que vamos a tener un poquito de los dos.

- CH: ¿Álvaro también se está implicando en los preparativos de la boda? ¿Tiene ya el traje?

- ISABELLE: Yo creo que él tiene todo listo. Él se ocupa de lo suyo, yo de lo mío, pero es verdad que me ha sorprendido mucho que está bastante involucrado y me ayuda con mucho o sea que bien porque no siempre es el caso.

- CH: No sé si ya habéis planeado un futuro, tener hijos. ¿Te apetecería tener familia numerosa o uno?

- ISABELLE: Eso siempre es un deseo para el futuro, pero por ahora estoy de verdad tan centrada en lo que es la boda, en todo lo que está pasando hoy día que creo que eso será como otra ilusión más para después, que ya lo hablaremos entonces.

- CH: Habéis estrenado hace poquito nueva casa y no sé si preparando ya para ampliar familia o vuestros planes de futuro.

- ISABELLE: Bueno, estamos en el proceso de movernos y sí, supongo que habrá que pensar en ampliar la familia de alguna manera porque es lo normal, ¿no?