Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa despejan los rumores de crisis de su matrimonio

La revista ‘Semana’ publicaba hace unos días que Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa estaban pasando por una separación física, al menos, eso es lo que parecía al ver al Premio Nobel salir y entrar de su piso de Madrid sin la compañía de su pareja. Una información que rápidamente desmentía en su revista de cabecera, pero lo cierto es que las especulaciones no han dejado de emitirse.

A pesar de que no han querido hacer declaraciones públicas, la pareja acudía este martes al Teatro Real y se dejaban ver ante las cámaras derrochando elegancia, pero también complicidad. Eso sí, no hacían declaraciones, ni confirmaban, ni desmentían, nada. A la salida, la madre de Tamara Falcó lucía una sonrisa en su rostro de lo más reveladora... no hay duda de que su amor sigue estando en el aire.

Ajenos a los rumores que ha habido en los últimos días, la pareja disfrutó de una tarde de ópera de lo más entretenida en la que dejaron claro que su relación sigue adelante. Fue una de las parejas que más expectación causó a su llegada, pero también a la salida, donde recibieron el cariño de algunos fans que les esperaban a la salida.

Una sonrisa de lo más reveladora, pero también lo eran sus gestos, ya que la pareja salía de la mano, demostrando así que las informaciones que han salido publicadas esta semana son falsas y que siguen manteniendo esa relación sentimental de la que tanto se habla.