Hace apenas cinco días que salió de “La casa fuerte”, pero Isa Pantoja vuelve a estar inmersa en la polémica. En una postura incómoda en medio de la guerra que mantienen su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera, la joven anunció al salir del reality que lo primero que haría sería desplazarse a Cantora para dar un fuerte abrazo a la tonadillera. Sin embargo, no ha podido contactar con ella, por lo que ya ha anunciado que no pasará la Navidad con su madre como ella tenía previsto en un principio.

Además, la relación entre madre e hija podría verse empañada por las duras críticas que Asraf hizo a Isabel Pantoja que, según apuntan algunas fuentes, ya ha hecho la cruz al marroquí y le ha cerrado las puertas de Cantora para siempre. Sin embargo, y al margen de los rumores, Isa desconfía de que su madre haya dicho esto a nadie “porque nadie puede hablar con ella”, ya que está ilocalizable y su teléfono permanece apagado hace días.

Disfrutando de sus primeros días en libertad, Isa y Asraf disfrutaron de una comida de “reencuentro” con Sandra Pica y Tom Brusse, con los que hicieron una gran amistad dentro de “La casa fuerte”. Entre risas y sin ganas de hablar con la prensa - si no es previo pago, ya que mañana sale una exclusiva de Chabelita en una conocida revista - la peruana no ha querido contarnos qué le ha dicho su hermano o qué piensa de que su madre estaría dispuesta a pasar la Navidad con ella pero no con Asraf. Una pregunta a la que el modelo no ha dudado en responder, con un “¿y eso?”, como si le extrañase que su suegra no quiera verle ni en pintura después de sus duras críticas.

De muy buen humor, Asraf ha simulado un ataque de risa cuando les hemos preguntado si es cierto que van a acudir a un profesional para superar sus problemas de pareja por el complejo de inferioridad del modelo y el sentimiento de culpa de Isa. Eso sí, ni una palabra del supuesto affaire que la colaboradora de “El programa de Ana Rosa” tuvo con Efrén Reyero y con Kiko Jiménez y que tanto ha dado que hablar mientras ellos estaban en el ‘reality’.