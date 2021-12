Isa Pantoja se gana un nuevo y musculoso enemigo

En uno de los mejores momentos de su vida tanto a nivel profesional como personal, Rafa Mora acaba de confesar sus deseos de convertirse en padre junto a su pareja, Macarena García, y ha desvelado que si todavía no han dado el paso es porque la joven está estudiando la carrera de Pedagogía y no será hasta que se gradúe cuando amplíen la familia con un bebé muy deseado que, quién sabe, igual llega en 2022.

Muy amigo de Kiko Rivera, Rafa prefiere no meterse en su relación con Isa Pantoja porque cree que “volverán a reconciliarse”. “Él siempre ha tenido predilección por su hermana, la ha cuidado, mimado, protegido, pero son familias complicadas y todo lo que pasa se extrapola a los platós y se magnifica, aunque seguro que lo solucionan porque él sufre”, sostiene.

Eso sí, como íntimo de Kiko que es, el colaborador no ha dudado en lanzar un dardo a Isa después de que la hija de Isabel Pantoja haya asegurado que no va a dar un paso más para acercarse a su hermano porque está agotada: “el papel de víctima a Isa le queda mejor y de hecho siempre le funciona mejor a nivel televisivo”. “Es triste, pero aquí nos interesa mucho más que la cosa siga mal entre ellos, hablando honestamente”, cree Rafa, que no ve a Isa “ni muy ofendida en el fondo ni pasándolo fatal. Mal no le va”.

Además, el colaborador se ha pronunciado sobre la docuserie en la que Julián Muñoz hablará de Isabel Pantoja y, confesando que no ha hablado de este tema con Kiko “porque pensé que era una inocentada”, está convencido de que “nos va a sorprender a todos” aunque pide que, más que hablar de los papeles y los supuestos delitos - “no nos interesa mucho” afirma - el ex alcalde de Marbella se centre en su día a día con la tonadillera: “el costumbrismo de esa relación, de quién llevaba el desayuno a quién en la cama, si realmente había amor de por medio o solo interés. Me parece más interesante”.