Isa Pantoja se convirtió en una de las invitadas estrella a la premiere de Frozen II. La hija de Isabel Pantoja popularizó su primer single al asegurar que ella había matado a Frozen. Comentarios a parte, Chabelita no se perdió este estreno de la mano de su pareja, el modelo Asraf Beno.

Sorprendida por la llamada que recibió de su hermano en pleno directo, Isa nos adelantó que sus Navidades no serán tan solitarias como pensaba: “Antes tenía pensado pasarlas (las Navidades) por mi cuenta pero ahora a lo mejor no, de todas formas nosotros no somos muy tradicionales y lo más seguro es que el día 31 estaremos por ahí pero no lo sé”.

Un acercamiento que tiene la intención de calmar las aguas: “Somos hermanos y al final las peleas se van a quedar ahí. Igual que he dicho que hemos estado enfadados ahora tengo que decir que estamos en proceso de acercamiento”, y añade: “(Kiko Rivera) va dando pasos pero tenemos que esperar nada, su mensaje fue un poco duro y encontrar su llamada fue un shock”.