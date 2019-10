La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’, Irene Junquera, ha hecho unas impactantes declaraciones para la revista Lecturas: tiene un tumor en la cabeza. La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales y pronto la periodista ha acudido a su cuenta oficial de Instagram para aclarar lo sucedido y calmar a todos sus seguidores, que ya empezaban a asustarse.

Resulta que no hay por lo que preocuparse, como bien ella ha dicho compartiendo un pedazo de la entrevista que ha realizado donde habla de su dolencia: “Tengo un microadenoma en la hipófisis. Es un tumor benigno muy pequeño en la cabeza que no tiene más problema salvo que me tengo que medicar para siempre. Eso ni crece ni nada, pero sí me tienen que hacer una resonancia magnética cada año más o menos”, ha dicho la exconcursante del reality.

Además, la exconcursante ha añadido: “Gracias por los mensajes, pero no hay nada de lo que preocuparse”. Un secreto muy bien guardado que Irene ha sabido ocultar durante todas las semanas que ha pasado dentro de la casa de ‘Gran Hermano VIP’. Para calmar todavía más las aguas te explicamos que este tipo de tumores son muy comunes entre la población, padeciéndolo una de cada mil personas en España, y no tienen ningún peligro. Como dice Irene, nada de lo que preocuparse.