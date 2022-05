India Martínez muestra sin tapujos los efectos de la alergia en su cara

“De repente me he despertado así, hacía tiempo que no me pasaba... Tengo la boca hinchada, los ojos, todo el cuerpo me pica que no veas. Estoy llena de ronchas todos lados. Y no he tomado nada, no sé, alguna comida... yo qué sé”, comenta en su último post de su red social.

La artista declara que desconoce exactamente cuál es el origen de estas reacciones, aunque sostiene que le pasa “con el Ibuprofeno y derivados” y ha querido calmar a sus seguidores con una pequeña broma, advirtiéndoles que no se asusten si la ven así por ahí. Muchos fans de India Martínez han pasado por los comentarios de la publicación para desearle una pronta recuperación, entre ellos varias celebridades como Paula Echevarría y Demarco Falmenco.