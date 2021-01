Iñaki Urdangarin es uno de los personajes más conocidos de nuestro país que está en la actualidad informativa todas las semanas. Hace pocos días le concedieron el tercer grado, que ya está disfrutando con toda su familia, y lo cierto es que su semblante ha cambiado por completo al estar gozando ya de la semilibertad. Hoy, el marido de la Infanta Cristina ha acudido al centro Don Orione donde está realizando su voluntariado y nos ha dejado de lo más sorprendidos al ver lo que ha hecho al salir.

Urdangarin se ha encontrado con varios fans que le esperaban a las puertas de Don Orione y le han pedido que les firmara autógrafos. Parece que el yerno del Rey emérito se ha convertido en uno de los rostros conocidos más demandados de nuestro país y ha conseguido, durante todos estos meses en prisión, tener fans.

Una sorpresa que no se la esperaba ni si quiera él, pero que ha atendido con mucho gusto ya que es de buen nacido ser agradecido. Una imagen que quedará para el recuerdo de todos nosotros porque no es lo habitual. Si esta intrusión por los fans se hubiese producido hace unos días, no tenemos muy claro si Urdangarin se hubiese parado a atenderlos, ya que cabe recordar que su rostro ha cambiado desde que le concedieran el tercer grado.

Por si fuera poco los autógrafos que ha firmado Iñaki Urdangarin a la salida de Don Orione. El marido de la Infanta Cristina ha accedido también a hacerse unas fotografías con estos anónimos que se morían por capturar este momento para ellos, algo histórico no solo para estos, sino también para todos nosotros.