Iñaki López habla sobre los problemas de salud que le alejaron de la televisión

No están siendo semanas fáciles para Iñaki López. Tras sufrir un desprendimiento de retina a principios de febrero que le mantuvo alejado del plató de ‘Más vale tarde’ durante casi un mes, el presentador ha sufrido una recaída en su estado de salud, como revelaba con un escueto mensaje publicado en sus redes sociales el pasado viernes: “He recaído. Ahora del otro ojo. No os veré en un tiempo. Gracias por vuestros ánimos. Os echaré de menos” escribía, dejando entrever que estaría lejos de los focos durante una temporada.

Afortunadamente todo ha quedado en un susto y, tras explicar a sus seguidores que finalmente no tendría que pasar por quirófano, este lunes ha reaparecido por sorpresa en el programa que presenta con Cristina Pardo en ‘La Sexta’.

“Igual ustedes no lo saben, pero como aquí vamos a golpe de sobresalto, el viernes Iñaki estaba con un pie en el otro barrio y de pronto aquí está el lunes...” apuntaba divertida su compañera nada más empezar ‘Más vale tarde’.

Una vuelta al trabajo muy aplaudida en la que Iñaki, de 49 años, ha tirado del humor asegurando que, tras haber estado “en las puertas de la muerte”, esperaba que la salud le acompañase hasta el primer bloque publicitario del programa: “De momento voy bien. Creo que puedes contar conmigo” ha afirmado entre risas.

Un susto sin consecuencias tras el desprendimiento de retina que sufrió hace escasamente dos meses y del que hablaba así en su vuelta a los platós el pasado 28 de febrero tras atravesar uno de los baches más complicados de su vida: “Hace un mes, aproximadamente, acudí, debido a molestias en el ojo, al hospital, donde me localizaron un desprendimiento de retina. El segundo en mi haber, no me gusta dejar las cosas a medias. Tuve un ojo con desprendimiento, ¿por qué no un segundo un año después?. Afortunadamente, y gracias a la pronta intervención de los médicos de La Paz, esto todo está de nuevo en su sitio y parece que podré volver a veros antes que tarde” explicaba.

Un contratiempo de salud en el que Iñaki ha contado con el apoyo incondicional de su pareja, Andrea Ropero, con la que mantiene una discreta relación desde 2013 y con la que en pocos meses se convertirá en padre de su segundo hijo.