Imanol Arias y Ana Duato irán a juicio y se enfrentan a 27 y 30 años de prisión

La Audiencia Nacional ha dictado auto de apertura de juicio oral por presunto fraude fiscal contra Ana Duato e Imanol Arias, al no lograr llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Los protagonistas de “Cuéntame” se enfrentan a una petición de 31 años de cárcel en el caso de la actriz valenciana y de 27 años de prisión para el ex marido de Pastora Vega.

Además, la Fiscalía pide para Duato una multa de diez millones de euros más los 2.4 que considera que defraudó a traves de Nummaria. En cuanto a Imanol, se le reclaman diez millones.

La Audiencia Nacional, cuyo auto fue dictado el pasado once de junio, lleva a juicio a los veteranos actores, además de a directivos del despacho Nummaria con Fernando Peña a la cabeza. Recordemos que esta organización se dedicó a crear estructuras fiscales para supuestamente evitar pagar impuestos.

Aunque Imanol y Ana Duato han mostrado su intención de regularizar su situación con la Hacienda Pública y han pagado ya gran parte de lo defraudado, no han conseguido pactar con la Fiscalía y se sentarán en el banquillo de los acusados.

Según la Fiscalía, Arias “contrató los servicios del despacho Nummaria con el fin de mantener una estructura societaria artificiosa cuya finalidad era la ocultación de rentas” de sus “importantes ingresos procedentes de su participación en una serie de televisión”. La abogacía del Estado cifra la cantidad defraudada por el actor leonés en 2,78 millones entre los años 2009 y 2015.

Imanol y Ana todavía no han buscado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para no ingresar en prisión al no tener antecedentes y reparar la cuota defraudada. Así que, si todo sigue como hasta ahora, pronto podríamos ver a dos de nuestros actores más queridos en el banquillo de los acusados.