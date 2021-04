Iker Casillas sonríe a pesar de estar viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida

Cuando dos personas que conforman un matrimonio deciden seguir su camino por separado, viven uno de los momentos más complicados de su vida. Iker Casillas y Sara Carbonero tienen más que asumido esa decisión porque no es algo que hayan hablado hace un mes, ni hace dos. Su relación estaba rota desde hace más de un año y llevan poniendo buena cara a la prensa desde entonces.

Si ya es complicado para dos padres hacer como si no pasara nada entre ellos por el bienestar de sus hijos, imagínense lo difícil que tiene que ser sonreír a las cámaras que analizan cada paso, cada palabra... Lo que siempre ocurre en las separaciones de personajes públicos es que uno de ellos acaba siendo el malo de la película y en esta historia parece que el futbolista tiene todas las de perder.

No precisamente porque se haya confirmado que haya sido desleal a su mujer, como se ha querido vender, si no porque no tiene la empatía que Sara Carbonero. Si analizamos la presencia de ambos ante las cámaras, los dos hacen los mismo, pero la periodista consigue traspasar la pantalla y tocarnos el corazón con esa mirada vacía y triste que luce en su rostro, a pesar de mostrar siempre esa sonrisa.

Es probablemente por eso motivo por el que Iker Casillas haya perdido esta batalla. No empatiza con el espectador, no consigue crear el vínculo que Sara tiene sin haber hecho nada más que él.

Casillas ahora ha empezado a vivir de nuevo, el susto de salud que tuvo hace dos años le hizo darse cuenta que la vida es aquello que dejamos escapar mientras pensamos qué hacer en el mañana y ahora está comenzando desde cero. En estas imágenes podemos ver como Iker habla y mantiene una conversación de lo más divertida con el personal de seguridad de esa urbanización.

Verlo para creerlo, pero si pensamos en capturar un momento en el que el exmarido de Sara Carbonero sonríe ante cámaras, aunque en esta ocasión no sabía que le estaban grabando, no lo encontramos. Al menos en los últimos años, pero ya va siendo hora de que, sin perjudicar el bienestar de sus hijos, cada uno hagan su vida y reciban todo el amor y cariño que se merecen.