“Hace rato que tengo sed de ti”, la enigmática letra de la nueva canción de Shakira

Los seguidores de Shakira están en un sinvivir desde que hace un par de días se filtró un pequeño fragmento de la nueva canción de la colombiana, una colaboración con Manuel Turizo de la que lo único que se sabe por el momento es una estrofa que se ha filtrado por internet: “Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”.

Las teorías no han tardado en surgir y, aunque algunos aseguran que no va dirigida a Gerard Piqué porque no su letra no transmite resentimiento, dolor, ni ganas de venganza -como ‘Session #53’, ‘Monotonía’ y ‘Te felicito’ - sino más bien pasión (por eso de ‘tengo sed de tí’), otros ven en ella un mensaje claro hacia el exfutbolista.

La ‘copa vacía’ de la que querría seguir bebiendo Shakira representaría su amor y con ‘no sé por qué quedo con ganas de más’ la colombiana confesaría que a pesar de todo lo sucedido tras su ruptura, y de que el catalán presuma de su felicidad con Clara Chía sin ocultarse, todavía no ha conseguido olvidarle y sigue teniendo sentimientos por él.

Especulaciones aparte, y mientras contamos los días para que la cantante lance su nueva canción - algo que podría suceder muy pronto - Shakira continúa inmersa en la rutina y un día más la hemos visto abandonando su domicilio para llevar a sus hijos Milan y Sasha al colegio. Muy seria y más esquiva de lo habitual al arrancar su furgoneta a toda velocidad, la colombiana guarda silencio sobre la filtración de ‘Tengo sed de ti’, dejando en el aire si se trata de un nuevo mensaje para Piqué.

Minutos después regresaba a casa con idéntica actitud, dando la espalda a las cámaras y evitando confirmar o desmentir si su próximo single con Manuel Turizo será una nueva ‘vendetta’ contra el exfutbolista.