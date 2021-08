Guti se pronuncia sobre la controvertida y polémica relación de su hija, Zayra Gutiérrez

Zayra Gutiérrez volvió a ocupar el foco mediático tras sus sonadas fiestas en plena pandemia, por su también sonada relación sentimental con Miki Mejías. Muchas han sido las voces del entorno de la joven que se han levantado para hacer pública su preocupación por la deriva que estaba tomando la vida de la hija de Arantxa de Benito y José María Gutiérrez, Guti.

Ha sido el propio futbolista quien ha querido poner un poco de calma en todo este revuelo mediático en el que la relación de su hija, no exenta de controversia y polémica, ha sido calificada incluso de peligrosa. Guti, que vive un verano muy tranquilo junto a su mujer, Romina Belluscio y sus dos hijos pequeños, Enzo y Romeo, no ha querido que estado de placidez se vea alterado, por esto no ha dudado en romper una lanza a favor de Zayra. “Si ella es feliz yo soy feliz” aseguró el futbolista quien además añadió estar muy satisfecho con el cambio de actitud de su hija y con el rumbo educativo que retomará en el nuevo curso: “Ahora está de vacaciones y veremos lo que decide, pero todo lo que sea bueno para ella, nosotros encantados”.

Además de para su hija, Guti también ha tenido palabras para los nuevos rumbos que han emprendido sus ex compañeros Sergio Ramos e Iker Casillas. Los tres vistieron la camiseta merengue y compartieron muchas tardes sobre el césped. Ahora Sergio Ramos comienza una nueva andadura en Paris Saint Germain ante la que Guti no oculta su sorpresa “bueno me sorprendió como a cualquier madridista, pero es el fútbol. El fútbol es así, no llegaron a un acuerdo, él decidió que quería seguir compitiendo y se fue del equipo. Yo creo que por las dos partes pues salen beneficiados”. Respecto al portero y al complicado año que está viviendo tras su separación de Sara Carbonero, Guti no alberga lugar a dudas: “yo por lo que le noto, yo lo veo feliz”.