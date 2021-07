‘Guerra’ por el ‘Rey de la Chatarra’. Samira se enfrenta a Ruiz de la Prada

Hace un mes se formaba una polémica al ver a Samira acompañar a Luis Miguel Rodríguez a la plaza de toros de Las Ventas. Una imagen que se nos quedó grabada en la mente y que provocaba que los rumores de nueva relación empezaran a emerger sin control. La que fuera tronista de ‘MYHYV’ se sentaba en ‘Sálvame Deluxe’ después de que lo hiciese Ágatha Ruiz de la Prada y aclaraba todas las dudas.

Parece que la polémica no ha finalizado y es que hemos hablado con Samira y nos ha confesado que Luis Miguel Rodríguez: “Es un dandy y a Ágatha le gusta que le hagan trajes de saliva, una vuelve a caer lo tóxico engancha. Es más imagen, porque están tocados y hundidos, se necesitan mutuamente”.

Sin pelos en la lengua, Samira cree que los dos han retomado su relación, aparentemente de amistad, porque necesitan de notoriedad en los medios de comunicación y asegura que nunca han dejado su relación: “Me dijo que no estaba enamorado de ella y que no le gustaba, que a él le gustaban las mujeres jovenzuelas. Yo quiero que duren mucho y que a mi me dejen”.